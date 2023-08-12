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В ISW рассказали, почему РФ наступает вблизи Купянска.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В ISW рассказали, почему РФ наступает вблизи Купянска.

Купянск.

Оккупанты хотят отвлечь внимание ВСУ.

Аналитики Института изучения войны считают, что российская армия наступает близ Купянска Харьковской области, чтобы отвлечь вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

"Русские силы могли усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, чтобы воспользоваться оперативным вниманием Украины в других местах и отвлечь украинские подразделения от более важных участков фронта", — отмечают американские специалисты.

Российские микроблоггеры и так называемые военкоры заявляют о наступательных действиях армии РФ вдоль линии фронта в районе Купянска, а также якобы успехи оккупантов в этом направлении. Впрочем, в ISW отмечают, что не наблюдала визуального подтверждения российских заявлений о наступлении к северо-востоку от Купянска.

Также российские милблогеры неоднократно заявляли о значительном продвижении россиян юго-западнее Сватового, но аналитики Института также не нашли визуального подтверждения этих утверждений, несмотря на то, что этим заявлениям уже несколько недель.

Напомним, в ВСУ называют тяжелую ситуацию на Купянском направлении. Впрочем, представитель Восточной группировки Сергей Череватый говорит, что ситуация контролируемая.

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Дата публикации
Просмотры
743
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