В ISW рассказали, почему РФ наступает вблизи Купянска.

Аналитики Института изучения войны считают, что российская армия наступает близ Купянска Харьковской области, чтобы отвлечь вооруженные силы Украины.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

"Русские силы могли усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, чтобы воспользоваться оперативным вниманием Украины в других местах и отвлечь украинские подразделения от более важных участков фронта", — отмечают американские специалисты.

Российские микроблоггеры и так называемые военкоры заявляют о наступательных действиях армии РФ вдоль линии фронта в районе Купянска, а также якобы успехи оккупантов в этом направлении. Впрочем, в ISW отмечают, что не наблюдала визуального подтверждения российских заявлений о наступлении к северо-востоку от Купянска.

Также российские милблогеры неоднократно заявляли о значительном продвижении россиян юго-западнее Сватового, но аналитики Института также не нашли визуального подтверждения этих утверждений, несмотря на то, что этим заявлениям уже несколько недель.

Напомним, в ВСУ называют тяжелую ситуацию на Купянском направлении. Впрочем, представитель Восточной группировки Сергей Череватый говорит, что ситуация контролируемая.

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