В ISW розповіли, чому РФ наступає поблизу Куп’янська

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська армія наступає поблизу Куп’янська Харківської області, щоб відволікти Збройні сили України.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Російські сили могли посилити наступальну активність на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, щоб скористатися оперативною увагою України в інших місцях та відвернути українські підрозділи від важливіших ділянок фронту", - наголошують американські фахівці.

Російські мікроблогери та так звані воєнкори заявляють, про наступальні дії армії РФ вздовж лінії фронту в районі Куп’янська, а також нібито успіхи окупантів на цьому напрямку. Втім, в ISW наголошують, що не спостерігала візуального підтвердження російських заяв про наступ на північний схід від Куп’янська.

Також російські мілблогери неодноразово заявляли про значне просування росіян на південний захід від Сватового, але аналітики Інституту також не знайшло візуального підтвердження цих тверджень, незважаючи на те, що цим заявам вже кілька тижнів.

Нагадаємо, у ЗСУ називають важкою ситуацію на Куп’янському напрямку. Втім, речник Східного угруповання Сергій Череватий каже, що ситуація контрольована.

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