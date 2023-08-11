На Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей: деталі

За два дні обов'язкової евакуації з Куп'янщини виїхали 33 людини.

У Харківській області місцева влада планує оголосити примусову евакуацію дітей з Куп'янського району. Йдеться про населені пункти, що розташовані поблизу зони бойових дій.

Про це в ефірі марафону повідомив керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Очільник області каже, що станом на 11 серпня у Куп'янську мешкає 523 дитини.

"Ми оголошуємо примусову евакуацію дітей з того ж Куп'янського напрямку. Ну і щодо самого міста Куп'янськ, ми наразі розглядаємо можливість рішення про примусову, тобто обов'язкову евакуацію дітей", - заявив голова ОВА.

Слід зауважити, що Куп'янською районною адміністрацією було оголошено про примусову евакуацію цивільних мешканців з тих населених пунктів, які фактично розташовані на лінії фронту. За два дні такої обов'язкової евакуації з району виїхали 33 людини.

За словами Синєгубова, для евакуйованих з Куп'янського району є місця у гуртожитках Харкова, а також місця у Полтавській, Рівненській та інших областях.

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