Житомир тимчасово залишився без води: що сталося

Житомир у суботу, 12 серпня, тимчасово залишиться без водопостачання. Сталася аварія на мережах водовідведення міста.

Про це повідомили у пресслужбі "Житомирводоканалу".

Зазначається, що сьогодні у місті не буде води від 08:00 до 20:00. Виконуються аварійно-ремонтні роботи.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, що сталась на мережах водовідведення, КП "Житомирводоканал" вимушений припинити водопостачання міста Житомир", - йдеться у повідомленні.

Графік підвозу води:

вул. Грушевського, 5 (автостоянка "ОЛДІ");

вул. Київська, 77 (автостоянка "Глобалу");

вул. Покровська, 135 (автостоянка "АТБ");

проспект Миру, 15 (автостоянка "АТБ");

вул. Вітрука, 2 а (автостоянка);

вул. Чуднівська, 94 (автостоянка "Люцини").

Підвіз води здійснюватиметься від 9:00 до 18:00.

Як повідомлялося, днями у Харкові були проблеми зі світлом та водою після вибухів.

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