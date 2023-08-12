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Житомир тимчасово залишився без води: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Житомир тимчасово залишився без води: що сталося

Кран. / Фото: Pexels

Виникла аварія на мережі.

Житомир у суботу, 12 серпня, тимчасово залишиться без водопостачання. Сталася аварія на мережах водовідведення міста. 

Про це повідомили у пресслужбі "Житомирводоканалу".

Зазначається, що сьогодні у місті не буде води від 08:00 до 20:00. Виконуються аварійно-ремонтні роботи.

"У зв'язку з аварійною ситуацією, що сталась на мережах водовідведення, КП "Житомирводоканал" вимушений припинити водопостачання міста Житомир", - йдеться у повідомленні.

Графік підвозу води:

  • вул. Грушевського, 5 (автостоянка "ОЛДІ");
  • вул. Київська, 77 (автостоянка "Глобалу");
  • вул. Покровська, 135 (автостоянка "АТБ");
  • проспект Миру, 15 (автостоянка "АТБ");
  •  вул. Вітрука, 2 а (автостоянка);
  • вул. Чуднівська, 94 (автостоянка "Люцини").

Підвіз води здійснюватиметься від 9:00 до 18:00.

Як повідомлялося, днями у Харкові були проблеми зі світлом та водою після вибухів

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Дата публікації
Перегляди
960
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