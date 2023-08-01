У Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів

У Харкові перебої зі світлом, у частині районів зникла вода.

Містяни повідомляють про перебої зі світлом, у частині районів зникла вода.

Про це пише Суспільне.

Ймовірно, що світло зникло через роботу ППО по безпілотникам. Інформація уточнюється.

"Відійдіть від вікон і не знімайте роботу ППО. Віримо в ЗСУ!", - закликають у моніторингових каналах і додають, що світло, ймовірно, з'явиться після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи. Тому перебувайте в укриттях.

Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.