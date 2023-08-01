У Харкові пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

За інформацією ЗМІ, пролунало кілька вибухів.

У Харкові у ніч проти 1 серпня пролунало кілька вибухів - повідомляє Суспільне.

"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - заявив у соціальних мережах очільник міста Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!", - наголосив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків під атакою БпЛА типу "Шахед". Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Нагадаємо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.