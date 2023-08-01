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У Харкові пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Ворог знову атакував Харків

За інформацією ЗМІ, пролунало кілька вибухів.

У Харкові у ніч проти 1 серпня пролунало кілька вибухів - повідомляє Суспільне. 

"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", - заявив у соціальних мережах очільник міста Ігор Терехов. 

"Окупанти завдають ударів! До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!", - наголосив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Харків під атакою БпЛА типу "Шахед". Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

Нагадаємо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову

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Дата публікації
Перегляди
1109
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