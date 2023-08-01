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В Харькове раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1213
Время на прочтение
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В Харькове раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Враг снова атаковал Харьков

По информации СМИ, раздалось несколько взрывов.

В Харькове в ночь на 1 августа прозвучало несколько взрывов — сообщает Общественное.

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", — заявил в социальных сетях глава города Игорь Терехов.

"Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под атакой БпЛА типа "Шахед". Работают силы ПВО", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Напомним, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
1213
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