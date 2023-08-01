В Харькове раздались взрывы: находитесь в укрытиях

По информации СМИ, раздалось несколько взрывов.

В Харькове в ночь на 1 августа прозвучало несколько взрывов — сообщает Общественное.

"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", — заявил в социальных сетях глава города Игорь Терехов.

"Оккупанты наносят удары! Вниманию жителей города Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под атакой БпЛА типа "Шахед". Работают силы ПВО", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Напомним, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.