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В Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
751
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов

Свет должен появиться после отбоя / Фото: Associated Press

В Харькове перебои со светом, в части районов исчезла вода.

Горожане сообщают о перебоях со светом, в части районов исчезла вода.

Об этом пишет Общественное.

Вероятно, что свет исчез из-за работы ПВО по беспилотникам. Информация уточняется.

"Отйдите от окон и не снимайте работу ПВО. Верим в ВСУ!", — призывают в мониторинговых каналах и добавляют, что свет, вероятно, появится после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы. Поэтому находитесь в укрытиях.

Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.

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Дата публикации
Просмотры
751
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