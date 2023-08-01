В Харькове – проблемы со светом и водой после взрывов

В Харькове перебои со светом, в части районов исчезла вода.
Горожане сообщают о перебоях со светом, в части районов исчезла вода.
Об этом пишет Общественное.
Вероятно, что свет исчез из-за работы ПВО по беспилотникам. Информация уточняется.
"Отйдите от окон и не снимайте работу ПВО. Верим в ВСУ!", — призывают в мониторинговых каналах и добавляют, что свет, вероятно, появится после отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы. Поэтому находитесь в укрытиях.
Добавим, что сутки назад враг атаковал Харьков. Позже в Сети появились фото и видео последствий ночной атаки по Харькову.
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