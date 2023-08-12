"Виконали програму мінімум": Дикий оцінив наступ росіян на Куп'янському напрямку

Армії РФ вдалося виконати програму мінімум на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю Radio NV.

Він розповідає, що наступ окупантів на Слобожанщині - це "найрозумніше", що вони здійснили упродовж літа.

"Треба віддати належне: ворог, на жаль, вчиться на помилках. Для них важливо відтягнути хоча б частину новостворених для літнього наступу українських бригад, щоб вони не доїхали до півдня України", — зауважив Дикий в ефірі Radio NV.

Він продовжує, що у росіян на цьому напрямку є програма мінімум та максимум.

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"Вони чудово розуміють, що навіть із 100-тисячним угрупованням на Харків вони не підуть. Але програма максимум у них — це захопити Куп’янськ і Лиман, і вибудувати нову лінію оборони вже по річці Оскіл. Програма мінімум — це відтягнути туди якомога більшу кількість сил, які інакше були б задіяні на півдні та Запоріжжі. І, на жаль, ця програма мінімум їм вже вдалась", — розповів екскомандир роти батальйону Айдар.

Зазначимо, на Куп’янському напрямку Росія зосередила 100-тисячне угрупування.

"Це дійсно дуже потужне угруповання. І сподіватися, що його стримають ті дві-три, дуже на той момент вже втомлені бригади, які там стояли з минулої осені, це було завідомо нереально. Скажемо так, посилити слобожанський напрямок довелося доволі серйозно", — сказав він, додавши, що в гіршому випадку доведеться туди перекидати ще щось із резерву.

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська армія наступає поблизу Куп’янська Харківської області, щоб відволікти Збройні сили України.

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