"Выполнили программу минимум": Дикий оценил наступление россиян на Купянском направлении

Армии РФ удалось выполнить программу минимум на Купянском направлении.

Об этом сообщил экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV.

Он рассказывает, что наступление окупантов на Слобожанщине — это "умнее всего", что они совершили на протяжении лета.

"Нужно отдать должное: враг, к сожалению, учится на ошибках. Для них важно оттянуть хотя бы часть вновь созданных для летнего наступления украинских бригад, чтобы они не доехали до юга Украины", — заметил Дикий в эфире Radio NV.

Он продолжает, что у россиян на этом направлении есть программа минимум и максимум.

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"Они прекрасно понимают, что даже со 100-тысячной группировкой на Харьков они не пойдут. Но программа максимум у них — это захватить Купянск и Лиман, и выстроить новую линию обороны уже по реке Оскол. Программа минимум — это оттащить туда как можно большую количество сил, которые иначе были бы задействованы на юге и в Запорожье. И, к сожалению, эта программа минимум им уже удалась", — рассказал экскомандир роты батальона Айдар.

Отметим, на Купянском направлении Россия сосредоточила 100-тысячную группировку.

"Это действительно очень мощная группировка. И надеяться, что его сдержат те две-три, очень на тот момент уже уставшие бригады, которые там стояли с прошлой осенью, это было заведомо нереально. Скажем так, усилить слобожанское направление пришлось достаточно серьезно", — сказал он, добавив, что в худшем случае придется туда перебрасывать еще что-нибудь из резерва.

Отметим, что аналитики Института изучения войны считают, что российская армия наступает вблизи Купянска Харьковской области, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины.

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