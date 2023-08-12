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У Кривому Розі пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

В області лунає тривога.

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет", - написав він.

До слова, у Кривому Розі тривогу було оголошено о 10:03. Практично відразу місцеві пабліки повідомили про вибухи, які чули в місті. 

Як повідомлялося, зранку 12 серпня Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили попереджають по застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

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Дата публікації
Перегляди
4117
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