У Кривому Розі пролунали вибухи

В області лунає тривога.
У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 12 серпня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в Інтернет", - написав він.
До слова, у Кривому Розі тривогу було оголошено о 10:03. Практично відразу місцеві пабліки повідомили про вибухи, які чули в місті.
Як повідомлялося, зранку 12 серпня Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили попереджають по застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.