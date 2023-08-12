Передвигаются на лодках: в русском Уссурийске прорвало дамбу (видео)

За ночь из города эвакуировали около 200 человек.

В русском Уссурийске после сильных дождей прорвало дамбу, защищавшую город от наводнений. Местные жители на лодках добираются в свои дома.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Вода залила улицы, затопила дома и квартиры, сносит мосты.

В диспетчерской службе Уссурийска сообщают, что все началось с перелива через верх дамбы ночью. Она не выдержала напора воды и упала.

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"Затоплен район центрального рынка, от домов на улице Пушкина видны только крыши. Люди либо эвакуировались сами, либо их вывезли спасатели. Подтоплены мосты, один из них просто снесло, передвигаться по городу очень тяжело — машины могут буквально "плыть" и то не везде", – говорится в сообщении.

За ночь из города эвакуировали около 200 человек. Несмотря на это, местные власти говорят, что "все нормально".

"Мы заранее знали, что воды очень много. Серьезной опасности в связи с прорывом нет, мы всех жителей предупредили, всех вывезли, все, можно сказать, нормально. Промоину сейчас никак не устранить", — рассказал глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. .

Русский Уссурийск подтопило

Ранее из-за сильных ливней Москву и Подмосковье затопило — в воде улицы и здания.

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