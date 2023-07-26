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Москва и Подмосковье идут под воду (фото, видео)

Москва и Подмосковье идут под воду (фото, видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
8718
Время на прочтение
2 мин
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Москва и Подмосковье идут под воду (фото, видео)

Москву и Подмосковье затопило 26 июля. ФОТО: соцсети

Предупреждают, что сильные дожди будут до самого вечера.

Из-за сильных ливней в среду, 26 июля, Москву и Подмосковье затопило — в воде улицы и здания.

Видео и фото последствий ливня публикуют ОМП.

По данным пропагандистов, в центре подтопления в столице России возле храма Христа Спасителя также вода протекала с крыш торговых центров "Вегас" и "Румер". Внутрь в ТЦ протекло много воды, посреди торговых центров образовались огромные лужи.

В Подмосковье больше всего подтопило западную часть. Это Одинцово и Наро-Фоминск, поселок Селятино и соседние населенные пункты. Отмечается, что на Боровском шоссе в луже утонул Mercedes, другие автомобилисты ее не решились.

В общей сложности за последние пару часов, по данным МЧС, в Москве выпало 20-25 мм осадков. Предупреждают, что сильные дожди будут до самого вечера. Может быть, даже с градом.

Москва и Подмосковье уходят под воду.

Москва и Подмосковье уходят под воду.
Москву и Подмосковье затопило 26 июля. ФОТО: соцсети / ©
Москву и Подмосковье затопило 26 июля. ФОТО: соцсети

Напомним, в понедельник, 24 июля, рано утром в Москве раздались взрывы. Звуки взрывов были слышны в разных районах города. В России традиционно обвинили ВСУ в атаке. На следующий день российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

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Дата публикации
Просмотры
8718
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