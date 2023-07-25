Атака беспилотников в Москве: в РФ открыли дело о терроризме

Российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По версии Следственного Российской Федерации, "атаки" организовали должностные лица ГУР украинского Министерства обороны. Именно "должностные лица Главного управления разведки Минобороны Украины" стали фигурантами дела.

К слову, ранее аналогичные производства были открыты из-за атаки 17 беспилотников на временно оккупированный РФ Крым.

Атака дронов по Москве

В понедельник, 24 июля, в Москве начался "хлопок". В 04:00 взрывы раздаются в разных районах города. Причиной взрывов якобы стала несуразная работа российской ПВО по зданиям горожан.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утренние взрывы в Москве. По его словам, в России все, кто занимаются безопасностью, готовы. Традиционно обвинили ВСУ в атаке в Министерстве обороны России. Отмечается, что якобы была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами объектами на территории города Москвы".

Тем временем "панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить беспилотник. Отмечается, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров.

В свою очередь, напуганные жители Москвы пожаловались на атаку дронов. Москвичи жалуются, мол, не спали с 4 часов утра, а также – на большие клубки дыма в небе.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за атаки беспилотников. Он пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине. Он заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.

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