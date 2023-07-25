Атака безпілотників у Москві: в РФ відкрили справу про тероризм

Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За версією Слідкому Російської Федерації, "атаки" начебто організували посадові особи ГУР українського Міністерства оборони. Саме "посадові особи Головного управління розвідки Міноборони України" стали фігурантами справи.

До слова, раніше аналогічні провадження були відкриті через атаку 17 безпілотників на тимчасово окупований РФ Крим.

Атака дронів по Москві

У понеділок, 24 липня, у Москві розпочалася "бавовна". О 04:00 вибухи лунають у різних районах міста. Причиною вибухів нібито стала недолуга робота російської ППО по будівлях містян.

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ранкові вибухи в Москві. З його слів, в Росії всі, хто займаються безпекою, напоготові. Традиційно звинуватили ЗСУ в атаці у Міністерстві оборони Росії. Зазначається, що нібито було "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами об'єктами на території міста Москви".

Тим часом "панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити безпілотник. Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.

Своєю чергою, налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів. Москвичі бідкаються, мовляв, не спали від 4-ї години ранку, а також - на великі клубки диму в небі.

Натомість голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні.Він заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.

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