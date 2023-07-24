"Панцир" на даху Міноборони РФ не зміг збити безпілотник, що летів за 300 метрів

Жодних свідчень роботи "Панцира" під час атаки дронів 24 липня очевидці не помітили.
"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони РФ не зміг збити безпілотник, хоча перебував від точки удару по Москві менш ніж за 300 метрів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Як випливає з публікацій у соцмережах і супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири міноборони РФ наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.
Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.
"Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, у ніч проти 24 липня, мешканців Москви розбудили гучні вибухи у різних районах міста. У Міноборони РФ заявили про атаку безпілотниками на Москву.
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