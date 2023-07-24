"Дослідницькі роботи": експерт оцінив атаку безпілотників на Москву

Атака на Москву не сильно вплинула на ворога, але моральний ефект від удару в самому серці столиці РФ є досить чуттєвим.

Про це заявив експерт Сергій Грабський.

"Ми зараз проводимо серію "дослідницьких робіт", наскільки може бути ефективною така зброя. Як бачите, така зброя стає все більш ефективною. По-друге, ми бачимо, якою неефективною є система протиповітряної оборони противника, тому що вони не можуть запобігти таким ударам. Це нам дає можливість нарощувати такі удари.

Сказати, що вони сильно вплинуть на морально-психологічний стан противника - навряд чи. Але це вносить певну невпевненість і острах в населення Москви як столиці держави-агресора, а для нас надзвичайно важливо продовжувати розвивати цю роботу, створювати більш потужні засоби ураження і наносити більш чуттєві удари по противнику. Ми з вами на певній стадії розробок і проведення операцій нашими підрозділами. На ворога воно не сильно поки що впливає, але моральний ефект від удару в самому серці Москви є досить чуттєвим.

Треба усвідомлювати - система протиповітряної оборони РФ базується на принципах радянської системи ППО, коли таке поняття, як ударний дрон, просто не існувало, тому в даному випадку ці системи виявились безпорадними. Ми внаслідок дуже важких втрат отримали можливість створити систему, яка дозволяє досить ефективно боротися з дронами. Противник зараз може покладатися виключно на засоби радіоелектронної боротьби. Ці дрони влучили в будинки і вибухнули, тобто вони навряд чи були подавлені, вони просто не долетіли до об'єктів. Можливо, це технічна похибка", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Москву атакували безпілотники. Відомство Сергія Шойгу підтвердило факт атаки дронів на Москву і звинуватило Україну в "теракті". Безпілотники нібито були придушені системами РЕБ, а серйозних руйнувань нібито немає.

На думку фахівців, один із безпілотників упав біля комплексу Міністерства оборони РФ і, можливо, трохи пошкодив одну з його будівель.