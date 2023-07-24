Безпілотники атакували Москву: експерти розповіли, де були "прильоти"

Експерти публікують перші оцінки атаки дронів на Москву, в якій російська влада звинувачує українських військових. На думку фахівців, один із безпілотників упав біля комплексу Міністерства оборони РФ і, можливо, трохи пошкодив одну з його будівель.

Про це пише BBC.

Зокрема, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, що базується в США, Роб Лі пише у своєму Твіттері, що адреса Комсомольський проспект, 17, де за даними російської влади були виявлені уламки дрону, розташований менш ніж за 200 метрів від НЦУО (Національного центру управління оборони МО РФ).

А відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв зазначає, що адреса на Комсомольському проспекті розташована "навпроти центрального офісу кібервійськ ГРУ, де серед інших підрозділів перебуває хакерська група FancyBear".

Зі слів Грозєва, там "також розташований Військовий університет Міноборони та кілька цілком секретних об'єктів ГРУ, включаючи керівництво їхньої програми нелегалів (тобто відправки за кордон агентів, яких намагаються видати за місцевих жителів".

"Якщо Україна потрапила в цей комплекс будівель, символічні збитки для Міноборони та ГРУ будуть дуже суттєвими", — вважає Грозєв.

За його словами, судячи з фотографій, комплексу ГРУ/Міноборони завдано щонайменше мінімальних збитків, оскільки в ньому, схоже, вибито скло.

Раніше стало відомо, що вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки.