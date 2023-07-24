Беспилотники атаковали Москву: эксперты рассказали, где были "прилеты"

Эксперты публикуют первые оценки атаки дронов на Москву, в которой российские власти обвиняют украинских военных. По мнению специалистов, один из беспилотников упал возле комплекса Министерства обороны РФ и, возможно, немного повредил одну из его построек.

Об этом пишет BBC.

В частности, старший научный сотрудник базирующегося в США Института исследований внешней политики Роб Ли пишет в своем Твиттере, что адрес Комсомольский проспект, 17, где по данным российских властей были обнаружены обломки дрона, расположен менее чем в 200 метрах от НЦУО (Национального центра управления обороны МО РФ).

А известный журналист-расследователь Христо Грозев отмечает, что адрес на Комсомольском проспекте расположен "напротив центрального офиса кибервойск ГРУ, где среди других подразделений находится хакерская группа FancyBear".

По словам Грозева, там "также расположен Военный университет Минобороны и несколько вполне секретных объектов ГРУ, включая руководство их программы нелегалов (то есть отправки за границу агентов, которые пытаются выдать за местных жителей").

"Если Украина попала в этот комплекс зданий, символический ущерб для Минобороны и ГРУ будет очень существенным", — считает Грозев.

По его словам, судя по фотографиям, комплексу ГРУ/Минобороны нанесен, по меньшей мере, минимальный ущерб, поскольку в нем, похоже, выбиты стекла.

Ранее стало известно, что ночью, 24 июля, Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке.