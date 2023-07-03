Медведев прибег к любимым угрозам: "Ядерный апокалипсис вполне вероятен"

Чтобы избежать третьей мировой войны и ядерной зимы, скандальный политик предлагает Западу в частности уничтожить "киевский режим" и принять, что часть Украины будет оккупирована.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев принялся запугивать мир ядерной войной, в то же время заявив, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все российские требования по поводу окончания войны в Украине.

Об этом Медведев написал в Сети и в своей статье для российского пропагандистского издания.

Ядерные угрозы Медведева

"Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен. Почему? Причин минимум две", – указывает одиозный российский политик.

Так, первой причиной для "ядерного апокалипсиса" Медведев назвал то, что мир находится в гораздо худшем противостоянии, чем было в период Карибского кризиса: "потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство – Россию. Они, без сомнения, кон*енные придурки, но это именно так".

"А вторая причина совсем прозаическая – ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!" – добавил заместитель главы Совбеза РФ.

Критика в адрес Запада и НАТО

В своем материале Медведев также в очередной раз принялся унижать Запад, союзников Украины, и хвастаться тем, что Москве якобы удалось подавить "вооруженный мятеж Пригожина" и "захватить Бахмут".

Политик убеждает, что РФ якобы никоим образом не страдает от международной изоляции и санкций. Он утверждает, что торговля существенно выросла, а экономика развивается так, что "рост производства намного выше, чем в Европе".

Не забыл Медведев и о НАТО: сказал, что Россия якобы "никогда не пыталась сдерживать" Альянс, а только просила не приглашать в его состав "бывшие части нашей страны, особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры".

Замглавы российского Совбеза также указывает, что цель его государства – "устранить угрозу членства Украины в НАТО". Политик убежден, что РФ "добьется" этой цели.

Медведев поделился своими вымыслами и о том, что поскольку "конфликтующие страны не принимают в НАТО", то война против Украины будет "перманентной, ведь это вопрос существования России".

Третья мировая война

По мнению одиозного политика, все это может завершиться третьей мировой войной. Она закончится либо ядерной зимой, либо поиском самых трудных компромиссов в течение долгого времени, и приведет к новому мироустройству "на балансе интересов всех стран".

Медведев утверждает, что лучше "много общаться, терпеть, проявлять выдержку" и искать компромиссы, чем "окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса". Он утверждает, что Москва готова к компромиссам, но только на ее условиях. Так, политик подразумевает, что миру следует забыть о любой антироссии, уничтожить и запретить "киевский режим", принять, что часть Украины будет оккупирована.

"Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", — отмечает заместитель председателя Совбеза РФ.

Что известно о ядерных угрозах России

В предвкушении контрнаступления ВСУ разные рупоры российской власти прибегли к ядерным угрозам в адрес Украины и мира. Так, в середине июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о поступлении российского ядерного вооружения и попытался напугать, что это оружие втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

А накануне начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что РФ подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которую уже давно заминировала.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах РФ, призванных вызвать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС: "Это часть их стратегии: заморозить конфликт, как и дамбу (Каховской ГЭС – ред.)".

В то же время, издание Business Insider проинформировало в своей статье, что западные эксперты усомнились, выполнят ли военные командиры РФ приказ о ядерном ударе или подрыве ЗАЭС после устроенного Евгением Пригожины и "вагнеровцами" мятежа против Кремля.

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