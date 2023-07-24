"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить летевший за 300 метров беспилотник

Никаких свидетельств работы "Панциря" во время атаки дронов 24 июля очевидцы не заметили.

"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ не смог сбить беспилотник, хотя находился от точки удара по Москве менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ в конце 2022 года по-прежнему находится там.

Отмечается, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров.

"Но никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", — говорится в материале.

Напомним, в ночь на 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы в разных районах города. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотниками на Москву.

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