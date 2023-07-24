Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить летевший за 300 метров беспилотник

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
9356
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить летевший за 300 метров беспилотник

"Панцирь С-1" на крыше МО РФ / Фото: скриншот с видео

Никаких свидетельств работы "Панциря" во время атаки дронов 24 июля очевидцы не заметили.

"Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ не смог сбить беспилотник, хотя находился от точки удара по Москве менее чем в 300 метрах.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как следует из публикаций в соцсетях и спутниковых снимков, зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ в конце 2022 года по-прежнему находится там.

Отмечается, что к месту удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки — менее 300 метров.

©

"Но никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", — говорится в материале.

Напомним, в ночь на 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы в разных районах города. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотниками на Москву.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
9356
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация