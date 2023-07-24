"Не спали с 4 утра": напуганные жители Москвы пожаловались на атаку дронов (видео)

"Бедные" жители Москвы рассказали, как пережили атаку беспилотников. Они пожаловались, что не спали с 4 часов утра.

Видео публикуют российские пропагандистские ОМП.

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"Прозвучал громкий звук. Не спали с 4 утра. Моя семья проснулась, стали спрашивать, что происходит. Мы вышли на улицу, ничего не было видно. Все перекрыто. Проезд закрыт", — рассказал проживающий на Комсомольском проспекте житель.

"Громкий звук, первая мысль, что — это гром. Выхожу на балкон смотрю, а там поднимается дым. Он поднимался столбом, и ветер сносил его в сторону реки. Приехала сюда на велосипеде. Здесь уже было все окружено", — рассказал другой москвич.

Напомним, в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, раздававшиеся в разных районах города. В России заявления об атаке беспилотников и обвинили в этом Украине.

Испуганные жители Москвы пожаловались на атаку дронов (видео)

Как пишут пропагандисты, было попадание беспилотников в два нежилых здания. Один из них – бизнес-центр на Лихачеве, от взрыва вылетели стекла на верхних этажах. Второй удар пришелся на здание возле Министерства обороны.

Все, что известно о "бавовне" в столице РФ (видео, фото) — читайте на ТСН.ua.

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