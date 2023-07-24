Ночная атака на Одесскую область: названа главная цель врага

По данным Одесской ОВА, из-за атаки врага есть шесть пострадавших, среди них — работники порта.

Российские террористы ночью 24 июля пытались атаковать портовую инфраструктуру реки Дунай в Одесской области. Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Российские террористы в очередной раз атаковали этой ночью Одесскую область. На этот раз под прицелом портовая инфраструктура г. Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136 ". Три дрона уничтожили наши силы ПВО", — написал он.

По его словам, из-за атаки врага есть шесть пострадавших. В больницу госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Другие трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

"Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали", — подытожил глава области.

Между тем, в оперативном командовании "Юг" рассказали, есть попадания в один из портов. Среди пострадавших – трое работников порта.

"Сегодня враг направил свою атаку с использованием дронов типа "Шахед" сознательно по дунайским портовым мощностям. Вдоль всего побережья Дуная порты испытывали угрозу. Их там несколько. Враг пытался разведать и способы защиты этих портов. Три дрона были уничтожены силами противовоздушной обороны. Но, к сожалению, есть попадание в один из портов. Там разрушен ангар, в котором хранилось зерно. Повреждено несколько резервуаров других видов грузов. Нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, обеспечивающим работу порта", — сообщила представитель ведомства Наталья Гуменюк.

Она отметила, что россияне прибегли к переориентации своих мощностей на порты, которые считалися альтернативными.

Напомним, в студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами.

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