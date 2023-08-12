"Россия хочет запустить Минск – 2": Подоляк о предложении президента ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин может согласиться на возможные планы ОАЭ организовать встречу глав Украины и России на климатической конференции COP28 в Дубае.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, РФ пошла на этот шаг, поскольку стремится к переговорам с Киевом, чтобы возродить формат "Минск два".

"Феномен очень примитивный. Они хотят запустить переговорный процесс, конечно, не ради какого-либо результата. Никакого результата не будет. А ради "Минска два" — самого процесса, который походу своего продвижения позволит России дальше убивать. То есть России нужен переговорный процесс исключительно в рамках усиление преступных действий", — объяснил Подоляк.

Советник ОП подчеркнул, что невозможно вести диалог со страной-преступницей по крайней мере до момента деоккупации территорий Украины.

"Очень важно не забывать, что Россия – это абсолютно юридически зафиксированная Страна-вор, она украла часть территорий, в данном случае оккупировала в рамках международного права, и соответственно, она совершенно точно убила большое количество гражданского населения. То есть, вор и убийца предлагает теперь политически и юридически урегулировать свои преступления", — резюмировал Подоляк.

Между тем, в США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский.

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