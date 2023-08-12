Сын Джо Байдена может предстать перед судом: в чем его обвиняют

Хантер Байден – сын президента США Джо Байдена – может предстать перед судом по уголовным обвинениям.

Об этом заявил назначенный специальный прокурор Дэвид Вайс, пишет Reuters.

Журналисты отметили, что судебный процесс может сыграть огромную роль на президентских выборах в США в 2024 году.

"Потенциальный судебный процесс повышает вероятность беспрецедентного зрелища в истории США: сыну действующего президента выдвинуты уголовные обвинения, в то время как его отец выступает за переизбрание, вероятно, против республиканца Дональда Трампа, которому угрожают по крайней мере три будущих уголовных процесса", – пишет Reuters.

Республиканцы в Конгрессе угрожают начать процедуру расследования возможного импичмента главы государства, бездоказательно утверждая, что Байден якобы получал выгоду из бизнес-соглашений, которые заключал его сын Хантер.

В июне специальный прокурор Дэвид Вайс выдвинул Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов и нарушении законодательства об огнестрельном оружии. Однако судья федерального суда в Делавере отклонила предложенное обвинением соглашение о признании вины. Вайс заявил 11 августа в суде, что переговоры между двумя сторонами по этому вопросу провалились.

"Правительство теперь считает, что дело не будет урегулировано в суде", – отметил он.

В чем обвиняют Хантера Байдена

Расследование по делу Хантера Байдена продолжается с 2018 года, когда стало известно, что он незаконно владел револьвером Colt Cobra 38 и скрывал, что употребляет наркотики. Кроме того, сына действующего президента подозревали в неуплате налогов более чем на $100 тысяч.

Хантер Байден в 2023 году согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно способствовать назначению ему наказания, не связанного с лишением свободы. В июле стало известно, что соглашение со следствием фактически развалилось, поскольку судья окружного суда Мэриэллен Норейко отказалась его подписывать. Суд признал, что она содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым ведется следствие. После сорвания соглашения Байден отказался от признания вины.

Дэвид Вайс после повышения к специальному прокурору заявил, что сторонам не удалось договориться о новом соглашении и теперь судьба Хантера Байдена, вероятнее всего, будет решаться в уголовном суде.

Вайс сказал, что он может предъявить Хантеру Байдену различные обвинения в Вашингтоне или Калифорнии, где имело место вероятное преступное поведение.

Белый дом отказался от комментариев. Представители Байдена ранее отвергали обвинения республиканцев как "сумасшедшие теории заговора" и заявляли, что Байден не участвовал в бизнесе своего сына.

Напомним, в США ФБР застрелило жителя штата Юта, который угрожал убить президента Джо Байдена во время его визита.

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