Наркотики в Белом доме: в США отчитались о завершении расследования

Секретная служба США не установила владельца найденного в Белом доме кокаина

На пакетике с кокаином, найденном на прошлой неделе в фойе Белого дома, не обнаружено никаких отпечатков пальцев или ДНК, несмотря на сложный анализ криминальной лаборатории ФБР.

Об этом сообщает АР.

На записях камер наблюдения в этом районе не удалось идентифицировать подозреваемого. О том, кто принес наркотики в здание, нет никаких подсказок.

Агенты Секретной службы США обнаружили белый порошок во время обычной проверки Белого дома 2 июля в вестибюле Западного крыла, где многие заходят и выходят, а туристические группы собираются, чтобы оставить свои телефоны и другие вещи.

"Без вещественных доказательств следствие не сможет определить злоумышленника среди сотен человек, прошедших через вестибюль, где обнаружен кокаин", — говорится в отчете представителей секретной службы. Расследование было закрыто.

Скорее всего, сумку с наркотиками оставил один из сотен посетителей, входивших и выходивших из здания в выходные, отмечает источник издания.

Наличие кокаина в Белом доме вызвало шквал критики и вопросов со стороны республиканцев, требовавших брифинг по расследованию.

Сторонники Республиканской партии, оппозиционной к демократу Джо Байдену, даже предполагали, что наркотик принадлежит Хантеру Байдену – сыну нынешнего президента США, ранее боровшегося с наркотической зависимостью. В частности, об этом заявлял скандальный предшественник Байдена Дональд Трамп.

Отметим, что Хантер Байден также фигурировал по делу компании Burisma.

Напомним, 2 июля в Белом доме в Вашингтоне охрана нашла неизвестный порошок, который оказался кокаином. Это подтвердили лабораторные исследования Секретной службы США. Из-за инцидента персонал Белого дома даже эвакуировали, правда ненадолго.

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявлял, что обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности.

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