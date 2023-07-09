Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2116
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу (видео)

Президент США Джо Байден перед поездкой в Европу отдохнул на пляже / Фото: скриншот с видео

Видео отдыха американского президента публикуют в соцсетях.

Президент США Джо Байден провел день на пляже в субботу, 8 июля, перед началом европейского тура. Лидера Белого дома сопровождала первая леди США Джилл Байден.

Видео отдыха американского президента и его супруги опубликовали в соцсетях в воскресенье, 9 июля.

В комментариях к опубликованным кадрам говорится, что супруги Байдены отдыхали на пляже возле своего дома в Делавере на побережье Атлантики.

Во время отдыха 80-летний Байден сбросил рубашку и загорал, лежа на шезлонге.

Однако долго он не бездельничал. Вскоре президент США начал просматривать что-то в своем смартфоне, а затем не торопясь покинул пляж.

В воскресенье, 9 июля, Джо Байден отправился в Европу. Первая остановка американского президента будет в Великобритании, где он встретится с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III перед посещением саммита НАТО.

После саммита лидер Белого дома поедет в Хельсинки, в Финляндию, новейшего члена военно-политического альянса.

Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу

Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу

Напомним, ранее президент США Джо Байден неудачно упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС США в Колорадо.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2116
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация