Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу (видео)

Президент США Джо Байден провел день на пляже в субботу, 8 июля, перед началом европейского тура. Лидера Белого дома сопровождала первая леди США Джилл Байден.

Видео отдыха американского президента и его супруги опубликовали в соцсетях в воскресенье, 9 июля.

В комментариях к опубликованным кадрам говорится, что супруги Байдены отдыхали на пляже возле своего дома в Делавере на побережье Атлантики.

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Во время отдыха 80-летний Байден сбросил рубашку и загорал, лежа на шезлонге.

Однако долго он не бездельничал. Вскоре президент США начал просматривать что-то в своем смартфоне, а затем не торопясь покинул пляж.

В воскресенье, 9 июля, Джо Байден отправился в Европу. Первая остановка американского президента будет в Великобритании, где он встретится с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III перед посещением саммита НАТО.

После саммита лидер Белого дома поедет в Хельсинки, в Финляндию, новейшего члена военно-политического альянса.

Байден позагорал на пляже перед поездкой в Европу

Напомним, ранее президент США Джо Байден неудачно упал на сцене на церемонии выпуска Академии ВВС США в Колорадо.

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