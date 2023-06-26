Байден впервые публично прокомментировал бунт Пригожина в России

Президент США отметил, что еще слишком рано делать окончательные выводы о последствиях мятежа в РФ.

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал мятеж "вагнеровцев" в России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера".

Заявление президента США в Белом доме 26 июня цитирует телеканал CNN.

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему ежечасно, а также подготовиться к разным сценариям развития событий.

Американский президент добавил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что у них все общее понимание событий.

"Они согласились со мной, что мы не дадим Путину никакого повода... обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО", — рассказал Байден о своих выходных с союзниками.

"Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы", – отметил президент США.

Байден сказал, что еще слишком рано "делать окончательные выводы" о последствиях мятежа в России.

"Мы будем продолжать оценивать последствия этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет", — отметил он.

Джо Байден подчеркнул, что США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.

"Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны с тем, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированы", – сказал он.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессорки. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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