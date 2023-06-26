Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кристина Агилера в ярком монокини похвасталась аппетитными формами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1776
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кристина Агилера в ярком монокини похвасталась аппетитными формами

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Звезда устроила фотосессию в ванной.

Американская певица Кристина Агилера увлекла поклонников кадрами в ярком образе.

В своем профиле в Instagram знаменитость поделилась фотографиями из домашней фотосессии. Агилера продемонстрировала свои аппетитные формы и стройные ножки в желтом монокини со своим логотипом, под который надела черные туфли-лодочки на шпильке. Позировала Кристина, сидя в большой мраморной ванне.

Кристина Агилера / © instagram.com/xtina
Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina
Кристина Агилера / © instagram.com/xtina
Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Эффектный наряд певица дополнила большими очками в красной оправе и соблазнительными красными губами.

Кристина Агилера / © instagram.com/xtina
Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

В этот же вечер у певицы должен состояться концерт в Нью-Йорке, поэтому в подписи она обратилась к своим фанам, ожидающим выступление звезды.

"Как жизнь, Нью-Йорк?", — подписала кадры Агилера.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1776
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация