Кристина Агилера в ярком монокини похвасталась аппетитными формами

Американская певица Кристина Агилера увлекла поклонников кадрами в ярком образе.

В своем профиле в Instagram знаменитость поделилась фотографиями из домашней фотосессии. Агилера продемонстрировала свои аппетитные формы и стройные ножки в желтом монокини со своим логотипом, под который надела черные туфли-лодочки на шпильке. Позировала Кристина, сидя в большой мраморной ванне.

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

Эффектный наряд певица дополнила большими очками в красной оправе и соблазнительными красными губами.

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina

В этот же вечер у певицы должен состояться концерт в Нью-Йорке, поэтому в подписи она обратилась к своим фанам, ожидающим выступление звезды.

"Как жизнь, Нью-Йорк?", — подписала кадры Агилера.

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