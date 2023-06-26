Крістіна Агілера у яскравому монокіні похизувалася апетитними формами

Зірка влаштувала фотосесію у ванній.
Американська співачка Крістіна Агілера захопила шанувальників кадрами у яскравому образі.
У своєму профілі в Instagram знаменитість поділилася світлинами з домашньої фотосесії. Агілера продемонструвала свої апетитні форми та стрункі ніжки у жовтому монокіні зі своїм логотипом, під який взула чорні туфлі-човники на шпильці. Позувала Крістіна, сидячи у великій мармуровій ванні.
Ефектне вбрання співачка доповнила великими сонцезахисними окулярами у червоній оправі та спокусливими червоними губами.
Цього ж вечора у співачки має відбутися концерт у Нью-Йорку, тож у підписі вона звернулася до своїх фанів, які чекають на виступ зірки.
"Як життя, Нью-Йорку?", - підписала кадри Агілера.
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