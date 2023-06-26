Байден уперше публічно прокоментував бунт Пригожина у Росії

Президент США зазначив, що ще занадто рано робити остаточні висновки про наслідки заколоту в РФ.

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував заколот "вагнерівців" у Росії. Він підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера".

Заяву президента США у Білому домі 26 червня цитує телеканал CNN.

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в Росії і доповідати йому щогодини, а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Американський президент додав, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.

"Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО", – розповів Байден про свої цими вихідними із союзниками.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи", – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії.

"Ми продовжуватимемо оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", – зазначив він.

Джо Байден підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії із союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

"Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я продовжуватиму стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими", – сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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