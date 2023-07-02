Байден лично приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Перед саммитом НАТО Джо Байден отправится в Британию, а после — в Финляндию.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден лично примет участие в саммите НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В преддверии саммита, 9 и 10 июля, Байден посетит Лондон, где встретится с королем Чарльзом III и премьером Великобритании Риши Сунаком.
Затем лидер США отправится в Вильнюс в Литве, где 11-12 июля примет участие в 74-м саммите НАТО.
После этого, 13 июля, Байден посетит Хельсинки для участия в американско-нордическом саммите лидеров.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден якобы должен посетить Хельсинки в начале июля перед саммитом НАТО. Там он намерен встретиться с президентом Финляндии и премьер-министрами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. Отмечается, что таким образом Соединенные Штаты хотят послать России сигнал о том, что США отданы делу защиты Финляндии и всех скандинавских стран.
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