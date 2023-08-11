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Угрожал убить Байдена: агенты ФБР застрелили жителя Юты

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Угрожал убить Байдена: агенты ФБР застрелили жителя Юты

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Автор угроз погиб во время перестрелки с агентами.

В США агенты ФБР застрелили жителя штата Юта Крейга Робертсона, который угрожал убить президента Джо Байдена во время его визита.

Об этом сообщает BBC.

Робертсон недавно написал Facebook угрозы в адрес Байдена и прокурора Элвина Брэгга. Последний ведет одно из дел против экс-президента США Дональда Трампа.

"Я слышал, что Байден приезжает в Юту. Достаю мой старый костюм ветки (камуфляж – ред.) и убираю пыль из снайперской винтовки M24. Возможно, Юта станет известной на этой неделе как место, где снайпер убил Байдена-марксиста", – говорилось в сообщения Робертсона.

Из-за этих угроз 9 августа к мужчине пришли агенты ФБР с ордером на обыск. На месте возникла стрельба, в которой Робертсон погиб.

Агенты ФБР после стрельбы возле жилья Крейга Робертсона / © Getty Images
Агенты ФБР после стрельбы возле жилья Крейга Робертсона / Фото: Getty Images

Отмечается, что ФБР следило за мужчиной еще с марта – тогда он опубликовал первую угрозу в адрес Брэгга. После этого домой к Роберстону пришли сотрудники Бюро, однако тогда он не пустил их без ордера.

Напомним, в январе 2022 года сообщалось, что в США предотвратили покушение на Байдена. Тогда в угрозах в адрес американского лидера обвинили жителя Канзаса Скотта Мерримана, который рассказывал, что Бог ему приказал убить Байдена.

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Дата публикации
Просмотры
503
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