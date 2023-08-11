Белый дом просит у Конгресса $200 млн на борьбу с "вагнеровцами" в Африке

Также деньги будут направлены на противодействие другим "вредным российским действующим лицам" в Африке.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена просит у Конгресса выделить 200 миллионов долларов для противодействия террористической группировке "Вагнер".

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Об этом говорится в сопроводительном письме директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.

В письме отмечено, что администрация президента США Джо Байдена запрашивает средства на противодействие "дестабилизирующей деятельности" группировки "Вагнер", а также для других "вредных российских действующих лиц" в Африке.

"В частности, финансирование пойдет на укрепление демократических институтов и безопасности африканских стран", — говорится в сопроводительном письме.

Напомним, ранее сообщалось, что военные в Нигере, захватившие власть в стране, обратились за поддержкой к российской террористической группировке "Вагнер".

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер МИД РФ Захарова издал циничное заявление о "защите Африки оккупантами".

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