"Как Путин": в ЦАР состоялся референдум об обнулении полномочий президента

По предварительным данным, большинство граждан поддержало новые изменения.
В Центрально-Африканской Республике был референдум по внесению изменений в конституцию страны.
Об этом передает африканский телеканалAfrica news.
В сообщении указывается, что изменения, предложенные президентом ЦАР Фостен-Арканж Туадера, предполагают продление срока президентства с 5 до 7 лет и отмену предыдущего ограничения на два срока, что позволит Туадеру снова баллотироваться в 2025 году.
Сообщается, что окончательные данные будут обнародованы в конце августа, а предварительные данные — через неделю.
Телеканал сообщает, что всего в голосовании имели право участвовать 1,9 миллиона человек, но явка была достаточно низкой. Опросы проголосовавших показывают, что результат, скорее всего, будет в пользу внесения изменений в конституцию ЦАР.
Отметим, что в постсоветском пространстве так поступал многолетний действующий диктатор России Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что мятежники в Нигере заявили, что приостановили работу всех институтов и закрыли границы страны.
Кроме того, мы ранее информировали, что спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ воюет в Украине за "свободу Африки и всех людей на этой планете".
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