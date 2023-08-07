Диктатор КНДР приказал увеличить производство оружия

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын отдал приказ увеличить производство оружия для "усовершенствования боеготовности".

Об этом сообщает издание KCNA.

Ответник приказ был отдан после того, как Ким Чен ин проверил оборонные предприятия по производству крылатых ракет, летательных аппаратов и ракетных установок. В ходе визита он обратился к рабочим с призывом "совершенствовать боеготовность" и "честно продолжать историю оборонной промышленности".

Кроме того, лидер КНДР призвал ввести массовое производство "различных типов передовых двигателей для стратегического оружия".

Напомним, ранее сообщалось, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия хочет расширить военное взаимодействие с Северной Кореей и приобрести у нее артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министр обороны РФ Шойгу передал диктатору КНДР Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.

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