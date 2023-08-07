Диктатор КНДР віддав наказ збільшити виробництво зброї

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин віддав наказ збільшити виробництво зброї для "вдосконалення боєготовності".

Про це інформує видання KCNA.

Відповідник наказ був відданий після того, як Кім Чен Ин перевірив оборонні підприємства з виробництва крилатих ракет, літальних апаратів та ракетних установок. Під час візиту він звернувся до робітників з закликом "вдосконалювати боєготовність" і "чесно продовжувати історію оборонної промисловості".

Крім того, лідер КНДР закликав запровадити масове виробництво "різних типів передових двигунів для стратегічної зброї".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія хоче розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї артилерійські снаряди для війни проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові КНДР Кім Чен Ину лист від російського диктатора Володимира Путіна.

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