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У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо

У Полтаві в багатоквартирному будинку стався вибух / Фото: pixabay.com

Інцидент стався у багатоквартирному будинку в мікрорайоні Інститут звʼязку.

У неділю, 6 серпня, в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту двох людей госпіталізували до лікарні

Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, передає "Суспільне".

За попередньою інформацією, у будинку відбувся витік газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.

Двох людей госпіталізували до лікарні.

Місце події. Фото Суспільне Полтава / © Суспільне
Місце події. Фото Суспільне Полтава / Фото: Суспільне

Нагадаємо, вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Внаслідок інциденту були загиблі та постраждалі, зруйновано кілька квартир.

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