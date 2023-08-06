У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо

Інцидент стався у багатоквартирному будинку в мікрорайоні Інститут звʼязку.
У неділю, 6 серпня, в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту двох людей госпіталізували до лікарні
Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, передає "Суспільне".
За попередньою інформацією, у будинку відбувся витік газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.
Двох людей госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, вночі проти 22 червня в Києві стався вибух у 16-поверховому житловому будинку. Внаслідок інциденту були загиблі та постраждалі, зруйновано кілька квартир.
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