У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці: що відомо

Інцидент стався у багатоквартирному будинку в мікрорайоні Інститут звʼязку.

У неділю, 6 серпня, в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку. Внаслідок інциденту двох людей госпіталізували до лікарні

Про це повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський, передає "Суспільне".

За попередньою інформацією, у будинку відбувся витік газу. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.

Двох людей госпіталізували до лікарні.