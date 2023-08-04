Росія просить КНДР продати снаряди для війни проти України — Білий дім

Американська розвідка отримала інформацію про прохання Москви до Пхеньяна.

Росія хоче розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї артилерійські снаряди для війни проти України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що американська розвідка отримала інформацію про прохання Москви до Пхеньяна.

"Інформація, отримана нами, вказує на те, що Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР, зокрема, шляхом продажу артилерійських снарядів Росії", - заявив Кірбі.

Крім того, координатор Радбезу зазначив, що останній візит голови Міноборони РФ Сергія Шойгу до КНДР повʼязаний саме з закупівлею снарядів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський міністр оборони Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони РФ Шойгу передав диктаторові Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину лист від російського диктатора Володимира Путіна.

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