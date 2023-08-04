Провокації Білорусі проти Польщі: експерт вказав, що саме вважатиметься нападом на НАТО

На думку Петра Черника, залітання гелікоптерів до Польщі чи країн Балтії, навіть можливо дрібні стрілецькі бої не спричинять до повноцінного вступу НАТО у війну.

Провокація білоруських гелікоптерів, які перетнули повітряний простір Польщі, викликала дискусію, чи може це вважатися агресію щодо країни-члена НАТО. Проте у США заявили, що наразі Альянс не обговорюють можливе застосування 5 статті.

Військовий аналітик, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник пояснив, що ж вважатиметься нападом на Північноатлантичний альянс. Про це Черник сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, війна з НАТО відбудеться тільки тоді, коли провокація або безпосередньо удар матиме і носитиме очевидний характер.

"Що це таке? Поясню. Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Однак американці вступили тільки тоді, коли 7 грудня 1941 року ударили японці по воєнній базі на Гаваях і потопили практично весь їхній Тихоокеанський флот", – каже експерт.

На його думку, залітання гелікоптерів, навіть можливо дрібні стрілецькі бої не спричинять до повноцінного вступу НАТО у війну.

"Причому я дуже сумніваюся в самому НАТО. Чому? Тому що 31 країна має проголосувати за роботу 5-ї статті. Як це має зробити Угорщина, я поки що не розумію. Найімовірніше буде певне протиборство, допоки не відбудеться справжнього союзного удару. Долетить ракета "Іскандер" до Варшави, потопить якісь ескадрений есмінець у Балтійському морі і от такого типу.

Доки не буде очевидно, що це акт прямої агресії, доти ні НАТО, ні Сполучені Штати Америки, ні Польща в повноцінну війну не вступлять", – підсумував Черник.