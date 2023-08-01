Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею: що відомо

Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. У Варшаві спершу заперечили цей факт, але пізніше підтвердили перетин державного кордону.

Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило факт порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Міноборони Польщі стверджує, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону – про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

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"Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору", – пояснили у відомстві.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні й розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Про інцидент повідомили в НАТО.

Польща вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

"Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. З огляду на можливі подальші провокації закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським й білоруським режимами", – підсумовують у заяві.

Фото білоруських гелікоптерів опублікувала місцева волонтерка Еліза Ковальчик, яка заявила, що вони залетіли на територію Біловежі. Те саме розповіли й місцеві жителі, які казали, що гелікоптери літали над дахами їхніх будинків.

Гелікоптери літали над дахами будинків мешканців Біловежі / Фото: Еліза Ковальчик

Місцеві OSINT-дослідники, які аналізують відкриті дані, за фотографіями встановили, що гелікоптери залетіли з Білорусі до Польщі біля села Грудки, зайшли приблизно на три кілометри вглиб країни, розвернулися й полетіли над Біловежею.

Гелікоптери залетіли з Білорусі до Польщі біля села Грудки, зайшли приблизно на три кілометри вглиб країни, розвернулися й полетіли над Біловежею / Фото: Sluzbyiobywatel.pl

Які плани щодо Польщі має "Вагнер" у Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 29 липня повідомив, що понад сотню "вагнерівців" вирушили до Сувальського коридору, який з’єднує Польщу з територіями країн Балтії, а також відокремлює Калінінградську область РФ і Білорусь. Прем’єр Польщі не виключив, що "вагнерівці" намагатимуться проникнути на польську територію під виглядом нелегальних іммігрантів.

Згодом віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський заявив, що ПВК "Вагнер" накопичує сили в Білорусі і може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі, "щоб протестувати солідарність НАТО з Польщею".

У середині липня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявляв – "вагнерівців" відправили до Білорусі, тому що там є Сувальський коридор, який "у разі чого нам дуже потрібен".

Зазначимо, Росія хоче створити провокацію стосовно Польщі або Литви і втягнути країни НАТО у війну. Для цього найманці ПВК "Вагнер" і приїхали до Білорусі. Таку думку висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. "Бо програти НАТО – це набагато буде для них корисніше, ніж програти Україні або не виграти в України. Показати всьому суспільству Росії, що вони направду правильно воювали, вони воювали з НАТО", – резюмував аналітик.

Нагадаємо, наразі на території сусідньої Білорусі перебувають понад п'ять тисяч найманців ПВК "Вагнер". Вони продовжують надалі прибувати до країни.

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