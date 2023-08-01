"Обдарований студент": Лукашенко виписав молодшому синові Колі підвищену стипендію

Хоча місяць тому Лукашенко розповідав, що його молодший син навчається у Пекінському університеті

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко призначив своєму молодшому синові Миколі підвищену стипендію як "обдарованому студентові".

Про це повідомляє проект The Insider.

За інформацією видання, Микола Лукашенко став єдиним першокурсником Білоруського державного університету (БДУ), який отримав таке "заохочення".

Щомісяця Лукашенко-молодший отримуватиме 186,97 білоруського рубля (це 61 долар).

Нагадаємо, що минулого року позашлюбний молодший син Олександра Лукашенка Микола, про матір якого офіційно нічого не відомо, закінчив школу із золотою медаллю та вступив до БДУ.

Офіційно інформація про вступ Колі ніде не підтверджувалася. Як стверджує видання "Зеркало", у списках на зарахування улюбленця диктатора теж не було.

"Він (Микола Лукашенко. – Ред.) здібний, але він же з репетиторами займався. А враховуючи дуже низький рівень сучасних абітурієнтів, він цілком вигідно виглядає. Поводиться як тихоня, ніс не задирає. Їхня група "талановитих випускників" у БДУ взагалі як примарна. Навіть їхнього розкладу не було у загальному доступі", – розповів один із джерел видання, знайомих із ситуацією.

Водночас місяць тому Лукашенко розповідав, що його молодший син навчається у Пекінському університеті. Видання "Зеркало" стверджує, що у Китаї Лукашенко-молодший просто проходить практику.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Лукашенко має четвертого сина – старшого брата відомого всім Колі. За інформацією журналістів, у хлопця є аутизм, тому його існування диктатор приховує.

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