Атаки безпілотників: перша авіакомпанія припиняє рейси до Москви

Після атаки дронів на Москву перша авіакомпанія – Turkmenistan Airlines – припинила всі польоти через повітряний простір російської столиці.

Про це передає Turkmenportal.

Авіакомпанія повідомила про зупинення від 1 серпня 2023 року рейсів за маршрутом Ашгабад – Москва – Ашгабад. Польоти до Росії з Туркменістану виконуватимуться за маршрутом Ашгабад – Казань – Ашгабад.

"У зв'язку з повітряною обстановкою в московській повітряній зоні, а також на підставі оцінки ризиків і з метою забезпечення безпеки польотів, починаючи від 01.08.2023 р. всі рейси, що здійснюють польоти в напрямку Ашгабад – Москва – Ашгабад, будуть призупинені і виконуватимуться за маршрутом Ашгабад – Казань – Ашгабад", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі 30 липня Москву атакував невідомий безпілотник. Внаслідок атаки були пошкоджені урядові будівлі.

У ніч проти 1 серпня Москву знову атакували кілька дронов. Влучення знову були в вежу "Москва-Сіті", де розташовані кілька міністерств.

В американському виданні Newsweek припустили, що Москву могли атакувати українські дрони "Бобер".

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