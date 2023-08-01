Атаки беспилотников: первая авиакомпания прекращает рейсы в Москву

После атаки дронов на Москву первая авиакомпания – Turkmenistan Airlines – прекратила все полеты через воздушное пространство российской столицы.

Об этом передает Turkmenportal.

Авиакомпания сообщила о приостановлении с 1 августа 2023 года рейсов по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад. Полеты в Россию из Туркеменистана будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов, начиная с 01.08.2023г. все рейсы, осуществляющие полёты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", – говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 30 июля Москву атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки были повреждены правительственные здания.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов. Попадания снова были в башню "Москва Сити", где расположены несколько министерств.

В американском издании Newsweek предположили, что Москву могли атаковать украинские дроны ''Бобер''.

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