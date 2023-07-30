Москву атаковал неизвестный беспилотник

Центр Москвы предположительно атаковал неустановленный беспилотник.

По сообщениям из социальных сетей, "бавовна" посетила бизнес-центр "Москва-Сити", из одной из башен валит дым. В то же время рос"СМИ" информируют, что "в Подмосковье ПВО отразило атаки беспилотников на столицу".

О звуках взрывов докладывают также обитатели Новой Москвы, Красногорского и Одинцовского районов.

«В 3:30 два сильных взрыва. Проснулись все в хате. Дрожали даже окна», — говорят очевидцы.

Напомним, ночью на 24 июля Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке. Российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за атаки беспилотников. Он пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине. Он заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.