Москву атакував невідомий безпілотник

Центр Москви ймовірно атакував невстановлений безпілотник.

За повідомленнями з соціальних мереж, "бавовна" завітала до бізнес-центру "Москва-Сіті", з однієї з веж валить дим. Водночас рос"ЗМІ" інформують, що "у Підмосков'ї ППО відбила атаки безпілотників на столицю".

Про звуки вибухів повідомляють також жителі Нової Москви, Красногорського та Одинцовського районів.

«О 3:30 два сильних вибухи. Прокинулися всі у хаті. Тремтіли навіть вікна», - кажуть очевидці.

Нагадаємо, вночі проти 24 липня Москву атакували безпілотники. У Міноборони РФ заявили про причетність України до атаки. Російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

Голова Радбезу Росії Дмитро Медведєв влаштував чергову істерику через атаку безпілотників. Він пригрозив новими "нестандартними ударами" по Україні.Він заявив, що є місця в Україні, по яких Росія ще не била, тому треба не чекати, а атакувати їх.