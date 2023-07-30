Дніпропетровщині загрожують ворожі безпілотники - ЗСУ

У ніч проти 30 липня 2023 року повітряна тривога в Україні оголошена у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Сумській областях та автономній республіці Крим.

"Увага! Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Не нехтуйте особистою безпекою.

Прямуйте в укриття.

"Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА.У разі оголошення повітряної тривоги у Вашій області – прямуйте в укриття!", - додають українські військові.

За повідомленнями моніторингових каналів, на Херсонщині працює ППО.

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали поранення.