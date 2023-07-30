Днепропетровщине угрожают вражеские беспилотники — ВСУ

В ночь на 30 июля 2023 года воздушная тревога в Украине объявлена в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Сумской областях и автономной республике Крым.

"Внимание! Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Направляйтесь в укрытие.

"Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в Вашей области – направляйтесь в укрытие!", — добавляют украинские военные.

По сообщениям мониторинговых каналов, в Херсонской области работает ПВО.

Напомним, что в результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения.