На півдні України шириться повітряна тривога: названа причина

У ніч проти 30 липня 2023 року повітряна тривога в Україні оголошена у Херсонській, Миколаївській, Донецькій областях та автономній республіці Крим.

"Увага! Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Не нехтуйте особистою безпекою.

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Прямуйте в укриття.

"Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА.У разі оголошення повітряної тривоги у Вашій області – прямуйте в укриття!", - додають українські військові.