Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На півдні України шириться повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
466
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На півдні України шириться повітряна тривога: названа причина

Україною шириться повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 30 липня 2023 року повітряна тривога в Україні оголошена у Херсонській, Миколаївській, Донецькій областях та автономній республіці Крим. 

"Увага! Миколаївська область -  загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Прямуйте в укриття.

"Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА.У разі оголошення повітряної тривоги  у Вашій області – прямуйте в укриття!", - додають українські військові. 

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали пораненняЧитайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
466
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація