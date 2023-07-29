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Путіну примарилося "збільшення втрат" західних танків ЗСУ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Путіну примарилося "збільшення втрат" західних танків ЗСУ

Путін заявив про "збільшення втрат" західних танків / AP

Він заявив, що нібито українські сили відвели свої штурмові підрозділи для відновлення.

Російський диктатор Путін заявив, що російські війська не можуть припинити вогонь на окупованих територіях України, бо на них наступають.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту "Росія-Африка".

Також, диктатор сказав, що "серйозних змін оперативної ситуації в Україні немає". Він заявив що нібито українські сили відвели свої штурмові підрозділи для відновлення.

Крім того, кремлівський диктатор заявив про "збільшення втрат" танків західного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни Збройних сил України 29 липня продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута Донецької області. Є певні просування.

Крім того, ми раніше інформували, що після звільнення села Старомайорського на Донеччині українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

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Дата публікації
Перегляди
415
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